rai-premium,-“la-notte-del-mare”:-conducono-domenico-gareri-e-barbara-politi

In seconda serata il 9 settembre

Roma, 4 set. (askanews) – Una serata che mira a sensibilizzare il pubblico sui temi fondamentali della sostenibilità ambientale, attraverso spettacolo, musica e canto, con ospiti di grande rilievo che contribuiranno a diffondere questi importanti messaggi. Questa, in sintesi, è “La notte del mare”, un grande evento condotto da Domenico Gareri e Barbara Politi, che andrà in onda lunedì 9 settembre, in seconda serata, alle ore 22.50 su Rai Premium.

Tra gli ospiti musicali de “La notte del mare” ci sono grandi nomi della musica leggera italiana, come Eugenio Bennato e Mariella Nava. Nella suggestiva cornice azzurra di Catanzaro Lido, i due conduttori accoglieranno autorità ed eccellenze legate al mondo istituzionale e culturale. Giunto alla seconda edizione, l’evento è strettamente legato ai principi della Bandiera Blu e agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU.

“È un motivo di grande gioia, per me, poter annunciare che il 9 settembre in seconda serata porteremo su Rai Premium ‘La notte del mare’, un format legato ai dettami della Bandiera Blu, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile dell’ONU e con le strategie di promozione della sostenibilità promosse dall’Unione Europea”, racconta Domenico Gareri. Gli fa eco Barbara Politi, che dichiara: “Il mare è tutto. E non potevamo che celebrarlo attraverso l’arte e la musica. Un respiro lungo una notte, che ci ha avvolto in un’emozione intensa. Aver calcato il palco de ‘La notte del mare’ mi ha entusiasmata e mi ha regalato un’importante consapevolezza: il mare ci unisce. Raccontare questa verità al pubblico della Rai, e quindi all’Italia, ha per me un significato ancora più grande, simbolico”.

“La notte del mare” nasce da un’idea di Domenico Gareri ed è un programma scritto da Tommaso Martinelli, Veronica Salvi, Sacha Lunatici e Luigi Miliucci. La regia è firmata da Domenico Riccelli. Il format è prodotto da Life Communication in collaborazione con Parchi Marini Calabria.

Subito dopo la messa in onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), “La notte del mare” sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay.