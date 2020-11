Rai – Rinnovo Gattuso, l’annuncio tarda ancora ad arrivare: l’ostacolo

In casa del Napoli resta aperto il capitolo relativo al rinnovo di Gennaro Gattuso. Il tecnico e la società non hanno ancora raggiunto l’accordo in quanto mancano alcuni dettagli ancora da limare. Un discorso non concluso questa estate e che sarà ripreso nelle prossime settimane.

Rinnovo Gattuso, le ultime

Il giornalista Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha fatto il punto sul futuro del tecnico:

“Per motivi burocratici, la tempistica del rinnovo di Gattuso si è leggermente dilatata. I pessimisti parlano di altri dieci-undici giorni necessari per l’annuncio, poi c’è chi pensa possa volerci meno. In entrambi i casi è difficile che si possa arrivare all’ufficialità prima della gara in programma con la Roma. Si tratta solo di problemi di natura contrattuale legati agli avvocati ma non c’è nessun accordo in bilico perché è tutto già definito.

Formazione anti-Milan? Il modulo sarà sempre 4-2-3-1 ed il giocatore che giocherà alle spalle di Mertens sarà Lozano. La formazione, salvo infortuni dell’ultimo secondo, sarà: Meret, di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko che ha almeno 70 minuti di autonomia, Fabian Ruiz, Politano, Insigne, Lozano e Mertens”.

