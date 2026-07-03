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Rai, Rossi: Benigni e Sal Da Vinci. Sanremo incredibile con De Martino
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Rai, Rossi: Benigni e Sal Da Vinci. Sanremo incredibile con De Martino

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L’ad: sarà un festival più internazionale e globale

Roma, 3 lug. (askanews) – Ci saranno anche Sal Da Vinci e Roberto Benigni nella prossima stagione Rai, come ha annunciato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti “Rai C’é”, ad Ancona, parlando anche dell’attesa per il Sanremo condotto da Stefano De Martino.”Su Rai 1 con ‘Meravigliosamente’ due serate evento per celebrare una carriera lunga 50 anni tra musica, teatro, cinema di un artista straordinario che Sanremo ha lanciato in tutto il mondo” ha detto.Su Rai1 il 4 ottobre ci sarà poi il Cantico dedicato a San Francesco a 800 anni dalla morte. “Che vedrà Roberto Benigni tornare protagonista in Rai anche quest’anno” ha aggiunto Rossi.E parlando di Festival, l’ad ha ringraziato ancora Carlo Conti per i record di ascolti, per aver richiamato tanti giovani davanti alla tv e per aver riportato il festival alla dimensione di grande racconto “popolare e nazionale”.”Il passaggio di testimone con Stefano De Martino sul palco dell’Ariston – ha detto – è stata una delle pagine più belle della storia della Rai e del Festival ma è stato anche un atto di fiducia generazionale: affidare Sanremo a un talento di 36 anni, il conduttore e direttore artistico più giovane degli ultimi 25 anni, significa consegnare le chiavi dell’evento culturale più importante a chi la contemporaneità la vive e la respira ogni giorno, non deve sforzarsi di capirla. È una scommessa, ma avrete un Sanremo ancora più internazionale e globale, è questa la direzione che abbiamo scelto e che Stefano sta perseguendo con la sua squadra con entusiasmo, sarà un Sanremo incredibile” ha concluso.

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