giovedì, 2 Luglio , 26
HomeAttualitàRai, Schlein: dimissioni inevitabili, no a deriva TeleMeloni
rai,-schlein:-dimissioni-inevitabili,-no-a-deriva-telemeloni
Rai, Schlein: dimissioni inevitabili, no a deriva TeleMeloni
Attualità

Rai, Schlein: dimissioni inevitabili, no a deriva TeleMeloni

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Milano, 2 lug. (askanews) – “Le dimissioni dei componenti delle forze di opposizione dalla Commissione di Vigilanza RAI sono state un atto inevitabile. È la prima volta nella storia della Repubblica che si arriva a una scelta così drastica, resa necessaria dalla paralisi di un organismo di garanzia che la destra ha scientificamente svuotato di senso e delle proprie funzioni, tenuto ostaggio anche dai loro litigi sui posti”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein, che denuncia: “In questi anni il governo ha impoverito il servizio pubblico, trattandolo come una proprietà e trasformandolo in un megafono della maggioranza, mortificando anche l’impegno e la passione dei tanti professionisti e delle maestranze che ogni giorno lavorano in RAI. Senza alcuna logica aziendale, e lo dimostra il calo degli ascolti, la destra ha proceduto ad una occupazione quasi totale della Rai”.

Per questo, promette Schlein, “noi insistiamo da tre anni: Meloni sarà l’ultima Presidente del Consiglio a lottizzare la RAI, e con le altre opposizioni continueremo a batterci per attuare il Media Freedom Act e per una riforma della governance che renda finalmente la RAI indipendente da politica e partiti. Per mesi la Commissione di Vigilanza è rimasta ostaggio delle divisioni interne alla maggioranza, nell’impossibilità di svolgere la funzione di controllo e garanzia che il Parlamento, e quindi i cittadini, le hanno affidato. È intollerabile che il governo sia rimasto sordo perfino al richiamo del Presidente della Repubblica. E, a quasi un anno dall’entrata in vigore del Media Freedom Act, la destra continua ad andare nella direzione opposta: anziché rafforzarne autonomia e pluralismo, accentua l’asservimento del servizio pubblico alla politica, comprimendo di fatto la libertà di informazione. Le dimissioni di tutti i commissari delle opposizioni, che ringraziamo, sono un atto di responsabilità e un segnale di non complicità rispetto a questa deriva. TeleMeloni deve tornare a essere la RAI di tutti i cittadini italiani”, conclude Schlein.

Previous article
Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 luglio 2026
Next article
Rai, La Russa: avevo proposto mediazione, non ho avuto risposta

POST RECENTI

Attualità

Tra hot dog e hamburger, a Villa Taverna la “pace” Italia-Usa

Roma, 2 lug. (askanews) – La Festa dell’Indipendenza diventa la Festa della ricomposizione tra Italia e Usa. O almeno della distensione. Dopo lo scontro a...
Attualità

Rai, La Russa: avevo proposto mediazione, non ho avuto risposta

Roma, 2 lug. (askanews) – "Come si risolverà il caso della vigilanza Rai? Si sono dimessi tutti i commissari, che credo peraltro restino in carica...
Attualità

Rai, terremoto in Vigilanza, Floridia e opposizioni si dimettono. Centrodestra li segue

Roma, 2 lug. (askanews) – Terremoto in Vigilanza Rai. Dopo mesi di proteste e di appelli, la presidente Barbara Floridia (M5S) e gli altri 15...
Attualità

Rai, Conte: Vigilanza boicottata, dimissioni Floridia raccontano quanto accaduto

Roma, 2 lug. (askanews) – "Barbara Floridia e i consiglieri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di Vigilanza Rai. Il loro è un gesto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.