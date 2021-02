L’ex arbitro Tiziano Pieri è intervenuto nel corso della storica trasmissione “Novantesimo minuto” (in onda sulla RAI) e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione. Pieri, in particolare, ha commentato il presunto rigore non assegnato al Napoli per la spinta di Scamacca su Mario Rui. Ecco quanto raccolto da Calcionapoli1926.it:

Contatto Scamacca (in foto) – Mario Rui, il parere dell’ex arbitro Tiziano Pieri

“A mio avviso c’erano gli estremi per il calcio di rigore. L’arbitro avrebbe dovuto fischiare il penalty, magari non aveva la giusta inquadratura”. A quel punto Varriale interviene a gamba tesa: “Il Var ce l’aveva queste immagini, perché non è intervenuto?”, si chiede il giornalista Rai nonché anchorman del pomeriggio domenicale di Rai Sport. Il rigore, anche a nostro avviso, è sembrato subito netto; al di là delle tante considerazioni che si sono susseguite nel post-partita. La spinta di Scamacca sbilancia concretamente Mario Rui. Inoltre, se consideriamo che anche in Juventus Atalanta è stato assegnato un rigore tutto sommato analogo per un fallo su Chiesa, vien da chiedersi il motivo di questa disparità di giudizio. Anzi, si può dire – senza essere di parte – che il rigore non fischiato a Rui sia più chiaro di quello assegnato all’ex capitano della Fiorentina.

Seguici su twitter!

Resta sempre aggiornato!

The post Rai Sport sicuro: “Quello di Scamacca è fallo da rigore!” E in Juve-Atalanta per un caso simile si è deciso diversamente appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento