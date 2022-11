Rai, su RaiPlay il video di “BLA BLA BLA” di Chanel Dilecta

Rappresenterà l’Italia allo “Junior Eurovision Song Contest”

Roma, 22 nov. (askanews) – E’ disponibile da alcuni giorni su RaiPlay e sui principali social, incluso sul canale ufficiale You-Tube del “Junior Eurovision Song Contest”, il video di “BLA BLA BLA”, canzone interpretata dalla giovanissima Chanel Dilecta, che rappresenterà l’Italia allo “Junior Eurovision Song Contest”. La manifestazione è in programma domenica 11 dicembre, a partire dalle 15.50, a Erevan, in Armenia, paese vincitore dell’edizione del 2021 con la cantante Maléna. L’evento sarà trasmes-so in diretta su Rai 1 e RaiPlay. Il video di “BLA BLA BLA”, diretto da Nicolò Piccione, è stato girato a Torino all’interno del Museo della Radio e della Televisione della Rai e nei locali dell’Istituto sociale. Le coreografie sono state ideate da Massimo Rosano, che si è avvalso di un Team di ballerini composto da Andreas Arnaudo, Matilde Casella, Anna Giordano e Michela Scacciante. Il brano “BLA BLA BLA”, edito da Rai Com, è stato scritto da Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore (testo) e Mar-co Iardella (musica).

La canzone pone enfasi su uno dei temi più sentiti dai ragazzi, ovvero la necessità di rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla ricerca della pace. Il videoclip della canzone è stato realizzato con il supporto del Centro di Produzione Televisiva di Torino e prodotto da Rai Kids, che ha curato l’intero progetto artistico.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Interna-zionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in loco, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadca-ster ARMTV e l’European Broadcasting Union (EBU).

