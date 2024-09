Raid aerei israeliani contro gli Houthi nello Yemen

L’aeronautica militare ha attaccato centrali elettriche e un porto Roma, 29 set. (askanews) – L’emittente yemenita Al Masirah ha riferito di un “attacco israeliano” alla città di Hodeidah, sulla costa occidentale dello Yemen, controllata dal gruppo Houthi. Anche l’emittente libanese Al Mayadeen ha riferito di raid aerei al porto di Hodeidah. L’esercito israeliano ha fatto sapere che l’aeronautica militare ha attaccato centrali elettriche e un porto utilizzati dal gruppo Houthi nella zona occidentale dello Yemen. Lo riferisce Haaretz.

In un comunicato, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che “decine di velivoli della

Forza aerea israeliana hanno colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Houthi nelle aree di Ras Isa e Hodeidah”. “Gli obiettivi includevano centrali elettriche e un porto usato

per importare petrolio, che sono stati utilizzati dal regime terroristico Houthi per trasferire armi iraniane nella regione, oltre che per rifornimenti militari e di petrolio – prosegue la nota – gli attacchi sono stati lanciati in risposta ai recenti attacchi degli Houthi contro lo Stato di Israele”.