Raid israeliani in Yemen, nove morti. Fuori uso tre porti controllati dagli Houthi

ROMA – L’esercito israeliano ha condotto due serie di intensi bombardamenti contro diversi obiettivi nello Yemen, tra cui la capitale Sana’a e la città portuale di Hodeidah, uccidendo nove persone e ferendone altre tre. Lo riferiscono fonti di stampa internazionali, secondo cui inoltre gli attacchi ordinati da Tel Aviv hanno messo fuori uso tre porti nelle aree controllate dai ribelli del gruppo Ansar Allah, comunemente noti come Houthi. Distrutti gli oleodotti.

Poco dopo l’attacco, un missile è partito dallo Yemen puntando in direzione della capitale israeliana: raggiunta la località di Ramat Gan dove, secondo il ministero dell’Educazione, è stata colpita una scuola. L’edificio, come conferma anche il Times of Israel, era vuoto al momento dell’attacco, ed è completamente crollato. Le forze israeliane riferiscono di aver intercettato e abbattuto il missile prima che raggiungesse lo spazio aereo israeliano tramite lo scudo anti-missilistico Arrow, ma è stata la caduta di schegge a provocare danni ingenti nella città di Ramat Gan, come riporta ancora la testata locale. Sirene invece sono scattate nella regione centrale di Israele, per il timore della caduta di altre schegge, spingendo le persone nei rifugi antiaerei. È stato il secondo missile sparato in settimana dal movimento armato che controlla lo Yemen verso Israele.

L’esercito ha inoltre rivendicato gli attacchi contro Hodeidah, che aveva già colpito varie volte in passato, a cui si aggiunge per la prima volta anche il raid contro la capitale Sana’a.

Ieri, l’emittente israeliana Kan aveva anticipato che l’esercito si stava preparando a una operazione contro lo Yemen, in risposta all’attacco precedente. Le tensioni tra Israele e il gruppo politico-militare che guida il Paese della penisola arabica proseguono da tempo, ma si sono inasprite dal 7 ottobre 2023: Ansar Allah, sostenendo il gruppo palestinese Hamas, ha denunciato il lancio dell’offensiva militare israeliana contro la Striscia di Gaza e avviato una serie di attacchi alle navi cargo nel Mar Rosso – dove transita il 12% dei commerci globali – per creare pressioni economiche anche sugli alleati di Tel Aviv, e fermare così l’offensiva. Un’azione a cui sta rispondendo una coalizione internazionale a guida statunitense. Israele denuncia i legami tra gli Ansar Allah e l’Iran e ha condannato gli attacchi provenienti dallo Yemen dell’ultima settimana.

