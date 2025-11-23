domenica, 23 Novembre , 25

Raid israeliani su Gaza, oltre 20 morti: “Pensavamo di essere al sicuro”

Raid israeliani su Gaza, oltre 20 morti: “Pensavamo di essere al sicuro”

“Erano convinti la guerra fosse finita, poi i missili”

Deir el-Balah, 23 nov. (askanews) – Nelle immagini alcune famiglie palestinesi piangono i propri cari uccisi nei recenti attacchi aerei israeliani a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che 21 persone sono state uccise e decine ferite in diversi attacchi aerei israeliani, mentre Hamas e Israele si sono nuovamente accusati a vicenda di aver violato la fragile tregua.”Durante questo periodo ci siamo sentiti sollevati, pensavamo fosse una tregua e ci sentivamo al sicuro. Ma poi, all’improvviso, sono caduti due missili che hanno ucciso 13 o 14 persone della mia famiglia la famiglia Shawish, ndr . Oltre alle ferite e alle amputazioni, quattro persone sono rimaste ferite. Perché? Nessuno lo sa”, dice Ahmed Abu Shawish.”Erano al sicuro, convinti che la guerra fosse finita. Ma improvvisamente un missile li ha colpiti, uccidendoli tutti. Solo la figlia e il padre, che è in terapia intensiva, sono sopravvissuti”, gli fa eco Umm Muhammad Muhaysin.”Il mio messaggio è che vogliamo vivere in pace e sicurezza, e siamo stanchi delle uccisioni, della morte, degli sfollamenti e della perdita dei nostri cari”, aggiunge.

