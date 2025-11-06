giovedì, 6 Novembre , 25

Raid israeliani sul Sud del Libano: “Non faremo riarmare Hezbollah”

Redazione-web
Di Redazione-web

Un morto a Toura, “Colpiti una falegnameria e un fabbro”

Milano, 6 nov. (askanews) – L’esercito israeliano ha avviato un’ondata di attacchi aerei nel Libano meridionale, dopo aver lanciato avvisi di evacuazione per gli abitanti, dichiarando di aver colpito postazioni di Hezbollah nel sud del Paese.Queste immagini arrivano da Toura, dove si registra almeno 1 morto. “Qui c’era una falegnameria e lassù una bottega di fabbro – dice Ahmad Kayal, artigiano, mentre ispeziona le macerie dopo l’attacco israeliano – prendono di mira tutti i siti industriali, come le falegnamerie, le officine metallurgiche. Perché non vogliono che ci riprendiamo.”Shosh Bedrosian, portavoce del governo israeliano, ha motivato gli attacchi accusando Hezbollah di aver violato il cessate il fuoco.”Non permetteremo a Hezbollah di riarmarsi, di riprendersi, di ricostituire la propria forza, di minacciare lo Stato di Israele – ha detto – Le continue attività terroristiche di Hezbollah costituiscono una violazione dell’accordo di cessate il fuoco. Quindi, come ho detto, Israele continuerà a rimuovere qualsiasi minaccia che grava sui nostri soldati, sui nostri cittadini qui, e faremo esattamente ciò che è necessario fare”.

