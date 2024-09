Raid israeliano a Khan Younis, decine di morti e feriti

Attacco aereo in un’area umanitaria designata. Idf: colpito un centro operativo dei terroristi Roma, 10 set. (askanews) – Almeno 40 persone sono state uccise nel sud di Gaza e decine di altre sono rimaste ferite in attacchi israeliani notturni su una zona designata come umanitaria, ha affermato l’autorità di difesa civile gestita da Hamas. L’esercito israeliano ha precisato che i suoi aerei hanno attaccato un centro operativo a Khan Younis appartenente ai combattenti del gruppo palestinese e di avere preso misure per ridurre il rischio di danneggiare i civili.

Residenti locali hanno affermato che tre attacchi hanno colpito tende che ospitavano sfollati nella zona umanitaria di al-Mawasi, a ovest della città di Khan Younis, causando enormi crateri. “Quaranta persone sono state uccise e più di 60 ferite, mentre molte sono ancora sotto le macerie”, ha detto alla Bbc il direttore operativo dell’autorità di difesa civile di Hamas. Testimoni oculari hanno invece precisato all’emittente che grandi esplosioni hanno scosso l’area di al-Mawasi poco dopo mezzanotte e che si potevano vedere le fiamme alzarsi verso il cielo.

Khaled Mahmoud, un volontario di un ente di beneficenza che vive vicino al sito degli attacchi, ha affermato che lui e altri volontari si sono precipitati ad aiutare ma sono rimasti sbalorditi dalla portata del disastro. “Gli attacchi hanno creato tre crateri profondi sette metri e seppellito più di 20 tende”, ha spiegato. E video non verificati hanno mostrato civili che scavavano nella sabbia con le mani nel tentativo di salvare i palestinesi da una profonda buca causata dagli attacchi aerei. In una dichiarazione, un portavoce delle Forze di difesa israeliane (IDF) ha affermato che l’esercito ha attaccato “importanti terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo incorporato nell’area umanitaria di Khan Yunis”. “Prima dell’attacco, sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e mezzi aggiuntivi”, ha aggiunto il portavoce.

“Le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza continuano ad abusare sistematicamente delle infrastrutture civili e umanitarie, tra cui l’area umanitaria designata, per svolgere attività terroristiche contro lo Stato di Israele e le truppe dell’Idf”, ha insistito il portavoce militare.

Hamas ha respinto le affermazioni dell’esercito israeliano secondo cui nella zona erano presenti combattenti del suo gruppo, definendola una “palese” bugia che “mira a giustificare questi orribili crimini”. “La resistenza ha negato più volte che qualcuno dei suoi membri si raduna in luoghi civili o utilizzi questi luoghi per scopi militari”, ha precisato il gruppo estremista palestinese.