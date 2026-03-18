raid-usa-con-munizioni-speciali-contro-i-siti-missilistici-iraniani-sullo-stretto-di-hormuz

Roma, 18 mar. (askanews) – Le forze Usa hanno condotto raid usando munizioni speciali contro i siti missilistici iraniani che minacciavano la navigazione nello stretto di Hormuz.
Un post dell’account X del CentCom, il Comando Centrale degli Stati Uniti, fa sapere che “le forze statunitensi hanno impiegato con successo diverse munizioni a penetrazione profonda da 5.000 libbre contro siti missilistici iraniani fortificati situati lungo la costa iraniana, in prossimità dello Stretto di Hormuz”. “I missili da crociera antinave iraniani presenti in questi siti – ricorda il Comando – rappresentavano un pericolo per la navigazione internazionale nello stretto”.