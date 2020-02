​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! “Vediamo, come per ​Ibrahimovic anche per ​Pogba l’Italia è come una seconda casa. Non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo solo dopo l’Europeo. Lui vuole sempre lottare ai massimi livelli, ma non può di certo scappare adesso se le cose non vanno bene”: parole e musica di Mino Raiola dopo Milan-Juve. Parole, quelle dell’agente, che stanno facendo…

L’articolo Raiola apre, la Juve sogna: il Pogba-bis può diventare realtà. Paratici sfida due big club proviene da Notiziedi.

