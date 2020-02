Raiola, duro attacco alla FIFA: “È come la mafia. Se ne parli male, muori”

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Il noto agente sportivo ​Mino Raiola ha rilasciato una lunga intervista a Sport Voetbal Magazine, iniziando a trattare il tema a lui più caro, quello riguardante il calciomercato: “Non voglio essere arrogante, ma credo di aver creato io questo mercato. Il calcio è diventato uno show, un intrattenimento, in più di venticinque anni in cui sono attivo ho inventato il calciomercato. È… continua a leggere sul sito di riferimento