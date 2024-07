ROMA – Ralf Schumacher ha fatto coming out. Il fratello di Michael Schumacher ha condiviso con i suoi follower la relazione con Etienne, con il quale ha intrapreso la relazione due anni fa. “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto“. Queste le parole dell’ex pilota di Formula 1 che accompagnano un tenero scatto della coppia, mentre si gode un tramonto in riva al mare. Una liberazione per il 49enne, che in passato è stato sposato con la modella e conduttrice televisiva Cora Brinkmann. Dal matrimonio è nato David, 22 anni. Il ragazzo ha intrapreso la carriera nel mondo del ciclismo.

L’articolo Ralf Schumacher fa coming out: gli scatti con il compagno Etienne proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it