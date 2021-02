Ramadani in arrivo a Napoli, in discussione anche il futuro di Koulibaly: il retroscena

Non si parlerà solo di Maurizio Sarri e di Maksimovic con Fali Ramadani la prossima settimana. Il noto agente, in arrivo a Napoli, discuterà con la società azzurra anche del futuro di Kalidou Koulibaly. Il gigante partenopeo potrebbe lasciare la squadra di Rino Gattuso a fine stagione, per una possibile rifondazione con un nuovo tecnico.

IL RETROSCENA SU KALIDOU KOULIBALY E RAMADANI

Di seguito quanto raccontato da calciomercato.it, sul retroscena dell’incontro tra Ramadani e il Napoli per il futuro di Kalidou Koulibaly.

“Con Koulibaly c’è da discutere del futuro: le lusinghe estive del Manchester City hanno lasciato qualche ferita ancora non rimarginata. Il centrale senegalese avrebbe voluto partecipare alla stagione, finora, trionfale della squadra di Guardiola. Resta da capire se questa ferita ha lasciato anche qualche crepa nel rapporto tra lo stesso difensore ed il suo entourage”.

