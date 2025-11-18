martedì, 18 Novembre , 25

Gaza, Trump celebra il voto all’Onu: “Momento storico, porterà più pace nel mondo”

(Adnkronos) - Donald Trump celebra il passaggio all'Onu...

Sanremo giovani, oggi il secondo appuntamento: chi sono i cantanti in gara

(Adnkronos) - Stasera, martedì 18 novembre, torna 'Sanremo...

Caso Epstein, dietrofront di Trump su pubblicazione file: oggi il voto

(Adnkronos) - "I Repubblicani alla Camera dovrebbero votare...

Ucraina, dalla Francia fino a 100 caccia Rafale: la svolta tecnologica nel momento buio di Kiev

(Adnkronos) - Una firma "storica", una svolta che...
ramallah-contro-il-progetto-di-legge-israeliano-sulla-pena-di-morte
Ramallah contro il progetto di legge israeliano sulla pena di morte

Ramallah contro il progetto di legge israeliano sulla pena di morte

Video NewsRamallah contro il progetto di legge israeliano sulla pena di morte
Redazione-web
Di Redazione-web

Awadallah: “Lettere ai Paesi esteri per fermare il testo Ben Gvir”

Ramallah (Cisgiordania), 17 nov. (askanews) – A Ramallah il vice-ministro palestinese degli Esteri, Omar Awadallah, lancia un appello alla comunità internazionale contro la proposta di legge israeliana che introduce la pena di morte per i “terroristi”.Un testo avanzato dal partito del ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, e approvato in prima lettura alla Knesset. Le successive votazioni potrebbero trasformarlo in legge e applicarlo ai palestinesi condannati per attacchi mortali contro cittadini israeliani.”Sono state inviate lettere ai ministri degli Esteri di tutto il mondo – ha detto Awadallah – per discutere la legge sui prigionieri e l’esecuzione dei detenuti palestinesi, e per sollecitarli ad agire rapidamente per fermare questa legge. Abbiamo inoltre raccolto, seguito e documentato testimonianze terribili, alcune delle quali sono state presentate non solo ai tribunali internazionali, ma anche a organismi come i relatori speciali e le commissioni d’inchiesta internazionali”.”Useremo tutti gli strumenti diplomatici, giuridici e politici a nostra disposizione per portare davanti alla giustizia gli autori dei crimini di tortura contro i nostri prigionieri, dei crimini di abuso sessuale e dei casi di stupro che abbiamo documentato, e che tutte le organizzazioni in Palestina hanno già documentato. Porteremo avanti questo percorso sul piano giuridico, politico e diplomatico”, ha concluso il viceministro palestinese degli Esteri.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.