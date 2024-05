rame-antimicrobico-per-la-sicurezza-dei-mezzi-di-trasporto

Dati confermati da doppio studio canadese. L’utilizzo a Linate

Roma, 9 mag. (askanews) – Rame antimicrobico per la sicurezza dei mezzi di trasportoLa pandemia di COVID-19, che ancora costituisce una delle principali preoccupazioni in ambito sanitario, ha portato alla ribalta l’esigenza di utilizzare sempre di più prodotti antimicrobici autodisinfettanti soprattutto nei luoghi ad alta frequentazione come gli uffici pubblici, le scuole e soprattutto i mezzi di trasporto. Una soluzione che si era già dimostrata promettente in altri settori, ma che non era mai stata adeguatamente convalidata per il settore dei trasporti è stata la scelta del rame. Ora, sulla base di queste evidenze scientifiche, TransLink, la società che gestisce i trasporti regionali a Vancouver in Canada ha iniziato a testare i materiali antimicrobici sui propri veicoli nel 2020, in uno studio pilota di tre mesi.Roberto Bertollini, Presidente Copper Action Hub:”Il rame antimicrobico – commenta Roberto Bertollini Presidente del Copper Action Hub, il board indipendente composto da esperti internazionali che ha l’obiettivo di studiare e implementare l’applicazione e l’uso più efficiente del rame e già membro del Comitato Scientifico su Salute, Ambiente e Rischi Emergenti della Commissione Europea e precedentemente rappresentante dell’OMS presso l’UE – si è rivelato un’opzione efficace per migliorare l’igiene delle superfici tattili durante il trasporto. Ciò è stato dimostrato sia attraverso i test sui veicoli che nei risultati di laboratorio. Oltre ai risultati positivi in termini di efficacia antimicrobica, i prodotti sono risultati durevoli e resistenti dopo 12 mesi di utilizzo. I prodotti non hanno mostrato alcuna riduzione significativa dello spessore e non hanno mostrato segni di scioglimento dopo un uso prolungato durante il trasporto”.Dati estremamente significativi, che hanno già portato a scelte operative di utilizzo del rame, anche in Italia.Claudio Pinassi, CEO di KME Italy SpA:”In Italia, nell’aeroporto di Linate, è stata utilizzata la linea di rame antimicrobico SaCup su tutte le superfici a maggior contatto come i corrimani presenti lungo le scale, le maniglie dei carrelli porta bagagli e i sostegni nei bus interni all’aeroporto. Grazie all’utilizzo del rame sulle superfici a maggiore contatto, i passeggeri possono muoversi con più tranquillità ed in totale sicurezza”.