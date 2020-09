Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio di diverse questioni legate al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Rampulla: “Non far giocare Meret è uno sbaglio, Milik ha un fiuto del gol impressionante”

Su Meret: “A me piace molto, credo che il Napoli dovrebbe farlo giocare, per me è un grande portiere. Si affidano a Ospina perché gli allenatori vogliono che i portieri giochino da difensori aggiunti, usando spesso i piedi, e il colombiano in questo momento sembra più bravo su quelle cose. Ma non far utilizzare Meret non va bene: fossi in lui chiederei di andare a giocare, anche se passare a una realtà più piccola dal Napoli non è facile. Però avresti così fiducia nei tuoi mezzi, io ne so qualcosa di cosa significa giocare poco…”.

Su Milik: “Ha un fiuto del gol impressionante. Con Dybala e Ronaldo a fianco non potrà far altro che migliorare la sua capacità realizzativa”.

Se la Juventus è ancora la favorita in Serie A: “Penso di sì. Non credo che ci possa essere appagamento… Sicuramente l’Inter si è avvicinata molto, anche grazie a un Conte molto presente su tutto: metterà pressione alla Juve. Se non sono pari, comunque, sono molto vicine”.

The post Rampulla: “Non far giocare Meret è uno sbaglio, Milik ha un fiuto del gol impressionante” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento