Ramsey: “Juve? L’ho scelta anche grazie a Szczesny. Ronaldo e Dybala incredibili”

Aaron Ramsey è pronto a ripartire con la Juventus per questo finale di stagione. Ma prima, in un’intervista rilasciata a The Atlethic, alcuni retroscena sulla trattativa che lo ha portato in Italia la scorsa estate. Il gallese ha scelto la Juve anche grazie a “Szczesny, era il mio uomo per le informazioni dall’interno, è alla Juve da tempo e conosce perfettamente il club – si legge su Skysport.it -. Aveva solo cose belle da dirmi e scherzando mi diceva sempre che voleva una commissione per il… continua a leggere sul sito di riferimento