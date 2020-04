Ramsey non ha segreti: “Ho scelto la Juventus per un motivo”

Il centrocampista Aaron Ramsey ha spiegato ai microfoni del Sun quali sono stati i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta della ​Juventus, una volta liberatosi a parametro zero​ dall’Arsenal. “Uno dei motivi principali è quello di vincere lo scudetto in Serie A e sfidare le big della Champions League. La Juventus è un top club, uno dei più forti in Europa. C’erano altri club interessati a me, ma sono stato attratto dalla storia dei bianconeri. Volevo giocare per provare a vincere… continua a leggere sul sito di riferimento