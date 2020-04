Ramsey: “Ritorno al Cardiff? Perché no? Ronaldo grande persona, vi svelo un retroscena”

Aaron Ramsey potrà tornare in patria, magari per concludere la propria carriera. Il centrocampista della ​Juventus ha parlato nel corso di una diretta Instagram rispondendo alle domande dei suo tifosi. Il giocatore, nel prossimo futuro, non ha escluso un ritorno in Patria. Questo è il messaggio lanciato dal centrocampista bianconero in una diretta con i fan: “Cardiff City? Loro mi hanno aiutato a diventare un calciatore professionista, quindi perché non tornare a giocare a casa? Chi può… continua a leggere sul sito di riferimento