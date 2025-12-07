Ramy, La Russa: convinta solidarietà ai Cc

Roma, 7 dic. (askanews) – “Esprimo piena e convinta solidarietà all’Arma dei Carabinieri e al Nucleo Radiomobile di Milano, che da sempre si contraddistingue per il suo impegno nel garantire la sicurezza e proteggere i cittadini. Accusare un intero reparto senza che la verità sia stata ancora accertata è un atto incomprensibile e ingiusto, che mina la reputazione di donne e uomini che ogni giorno affrontano seri rischi per difendere la nostra città”. Lo scrive su facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo le polemiche per il conferimento di uno degli “Ambrogini d’oro” della città di Milano al Nucleo radiomobile dei Carabinieri, a cui appartengono i militari indagati per la morte di Ramy Elgaml, il ragazzo deceduto il 24 novembre 2024 dopo una caduta in scooter nel corso di un’inseguimento condotto dai militari dell’Arma.

“La giustizia seguirà il suo corso – prosegue La Russa – ma ritengo fondamentale non dimenticare il valore e l’onore di chi lavora con dedizione e coraggio, senza mai arretrare di fronte al pericolo”.