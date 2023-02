Ranch Sorting 2023, i cowboy pronti a conquistare Lazio e non solo

Al via il campionato Fitetrec Ante Lazio

Roma, 16 feb. (askanews) – Al via il campionato Fitetrec Ante Lazio di Ranch Sorting, disciplina di origine americana e con profonde radici nel lavoro del bestiame dei ranch americani. Divenuta una disciplina sportiva a tempo, consiste nello sbrancare in ordine numerico dieci vitelli di dodici portandoli, con il solo movimento del cavallo e quindi senza l’ausilio di alcuna attrezzatura o impatto fisico sul bestiame, da una sezione all’altra di un campo a forma di “otto”.

“Moltissimi i cavalieri pronti a cimentarsi e altissima la qualità dei cavalli quarter horse e paint horse che per morfologia e selezione della razza garantiscono prestazioni “contro le leggi della fisica”. Poderose stoppate sui posteriori e girate a 180gradi che lasciano senza fiato. Adulti e bambini saranno catturati dall’anima western che ha conquistato il continente grazie anche alla serie “Yellowstone””, commenta l’organizzatore e cavaliere, Vittoriomaria Alfonsi.

Il Presidente della Fiterec-Ante Lazio, Mariateresa Mango, ha dichiarato:”Siamo entusiasti di questo Campionato per tutti gli appassionati di cavalli perchè unisce tradizione e modernità. Abbiamo l’ambizione di rendere i nostri cavalieri sempre più competitivi e andare a competere nelle migliori arene d’Europa. Questo campionato avrà un impatto duraturo sull’intera regione e lavoreremo a stretto contatto con gli organizzatori per garantire “che vinca lo sport” e sia rispettato il benessere animale”.

Il Campionato sarà articolato in n°4 tappe, che si svolgeranno a partire dalle ore 9:00 nelle seguenti date e location: ” 1° Tappa domenica 26 febbraio 2023 presso il Walter Ranch – Via Pollino, Sassi Rossi, Aprilia; ” 2° Tappa domenica 19 marzo 2023 presso il Magic Valley Ranch – Via Giosuè Carducci, Vigna di Valle, Roma; ” 3° Tappa domenica 2 aprile 2023 presso il Fontevivola Ranch – Via delle Viole, 40, Fontevivola, Viterbo; ” 4° Tappa sabato 23 settembre 2023 presso ASD Belmonte Ranch – Via Oliveto, Belmonte Castello, Frosinone (Domenica 24 Settembre 2023 – Special Event Belmonte Ranch).

L’ospitalità e la musica, così come l’abbigliamento dei cowboy, renderà la giornata piena di adrenalina in perfetto stile western.

