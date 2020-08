“Per me ha poco senso puntare su Ibrahimovic o Kjaer. E’ la mia idea, nè giusta nè sbagliata, semplicemente diversa”. Questo il consiglio lanciato da Ralf Rangnick, a lungo vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan, al club rossonero. “I primi contatti risalgono a fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata, a tre punti dalla zona retrocessione – ha rivelato il tedesco in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Non ne ho mai parlato in pubblico, ma per mettere in chiaro nessun contratto o penale: fino a tre settimane fa ero impegnato con la Red Bull.

L’articolo Rangnick “Milan segua esempio Atalanta, Ibra non ha senso” proviene da Notiziedi.

