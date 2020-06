“Paura per la classifica precaria? Niente affatto. Semmai vedo consapevolezza, la stessa che ci accompagna dal primo giorno in cui sono arrivato qui. E poi è passato un altro turno e nulla è cambiato. Quindi non va poi così male. Siamo ancora fuori dalla zona pericolosa, ma c’è sempre un’onda che ci può sommergere. Sappiamo cosa ci aspetta e come fare per venirne fuori”. Claudio Ranieri guarda con fiducia al finale di campionato che attende la sua Sampdoria, coinvolta nella lotta per la salvezza. “La condizione fisica è eccellente – spiega il tecnico romano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ – la squadra sta facendo un bel pressing.

L'articolo Ranieri "Classifica precaria? La Samp non ha paura"

