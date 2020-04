Ranieri ha ragione: l’idea dei 5 cambi a partita è giusta e logica

I vertici del calcio italiano stanno spingendo per concludere la stagione di Serie A in estate, nonostante l’emergenza Coronavirus non sia ancora stata arginata, per poter assegnare i titoli sportivi sul campo. Se il campionato riprenderà verso i primi di giugno, il calendario sarà fitto e prevederà tre partite ogni otto giorni. Una situazione che costringerà gli allenatori a utilizzare l’intera rosa a disposizione per preservare la condizione fisica di ciascun calciatore, considerando le… continua a leggere sul sito di riferimento