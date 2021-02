La vittoria di ieri del Napoli di Gattuso non è bastata per accedere agli ottavi di Europa League. Magra consolazione per gli azzurri all’indomani dell‘eliminazione è la conferma del 20esimo posto nel ranking Uefa.

Ranking Uefa, il Napoli resta al 20esimo posto: la classifica

Tra le italiane, la Juventus perde una posizione appannaggio del Real Madrid, vittorioso a Bergamo contro l’Atalanta nell’andata degli ottavi di Champions League. Questa la classifica:

1. Bayern 129.000

2. Barcellona 121.000

3. Real Madrid 119.000

4. Juventus 118.000

5. Atlético Madrid 115.000

6. Manchester City 112.000

7. Paris Saint-Germain 108.000

8. Manchester United 100.000

9. Liverpool 97.000

10. Siviglia 97.000

11. Arsenal 91.000

12. Borussia Dortmund 88.000

13. Chelsea 86.000

14. Tottenham 86.000

15. Porto 84.000

16. Shakhtar 79.000

17. Roma 79.000

18. Ajax 76.500

19. Lione 76.000

20. Napoli 74.000

25. Inter 53.000

26. Atalanta 50.500

33. Lazio 44.000

54. Milan 30.000

100. Torino 14.687

101. Fiorentina 14.687

102. Sassuolo 14.687

SARRI AL NAPOLI? LEGGETE PERCHE’ E’ QUASI IMPOSSIBILE

The post Ranking Uefa, il Napoli resta al 20esimo posto: la classifica appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento