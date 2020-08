Ranking UEFA, la classifica aggiornata: Bayern e Real in testa, Napoli 18esimo

Dopo la vittoria del Bayern Monaco contro il Lione di ieri sera e del PSG contro il Lipsia di due giorni fa, la UEFA ha aggiornato di conseguenza il Ranking UEFA, con annesso cambiamento in testa alla classifica. Le uscite anticipate di Barcellona, Real Madrid e Juventus hanno influito molto sulla posizione: i bianconeri sono scesi al quinto posto, sotto l’Atletico Madrid ma ancora sopra Manchester City e PSG. Francesi che però, con una vittoria in finale, potrebbero puntare al sorpasso della squadra italiana. Posizione aggiornata anche per il Napoli di Gattuso, che si ritrova in una onestissima 18esima posizione.

RANKING UEFA: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Bayern Monaco che quindi salta direttamente in testa alla classifica dopo l’8-2 al Barcellona ed il 3-0 secco al Lione. Paradossale il come siano arrivati questi risultati, dato che con i francesi i tedeschi hanno rischiato di subire diverse volte la rete del vantaggio. Poi un certo Serge Gnabry ha deciso di mettere nel sacco la partita con giocate spettacolari. Real Madrid che rimane saldo al 2 posto a pari punti con il Bayern, nonostante la sconfitta agli ottavi con il City. Le 4 Champions con Zidane hanno ancora effetto.

Questa la classifica aggiornata del Ranking Uefa:

1. Bayern 134.000

2. Real Madrid 134.000

3. Barcellona 128.000

4. Atlético Madrid 127.000

5. Juventus 117.000

6. Manchester City 116.000

7. Paris Saint-Germain 113.000

8. Siviglia 100.000

9. Manchester United 100.000

10. Liverpool 99.000

17. Roma 80.000

18. Napoli 77.000

33. Inter 44.000

38. Lazio 41.000

48. Atalanta 33.500

81. Milan 19.000

82. Fiorentina 19.000

103. Torino 14.130

104. Sassuolo 14.130

105. Sampdoria 14.130

Questa invece la classifica per nazioni, con l’Italia salda al quarto posto:

1. Spagna 101.997

2. Inghilterra 90.462

3. Germania 74.498

4. Italia 70.653

5. Francia 59.248

6. Portogallo 49.449

7. Russia 45.549

8. Belgio 37.900

9. Ucraina 36.100

10. Paesi Bassi 35.750

The post Ranking UEFA, la classifica aggiornata: Bayern e Real in testa, Napoli 18esimo appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento