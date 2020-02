Ranking UEFA, Napoli nella Top 20: Juventus e Roma davanti

Il Napoli si trova nella Top 20 del Ranking UEFA. Gli azzurri sono terzi come squadra italiana, dietro alla Juventus e alla Roma.

Ranking UEFA, Napoli nella top 20

1 – Real Madrid 134.000

2 – Barcellona 124.000

3 – Bayern Monaco 123.000

4 – Atlético Madrid 123.000

5 – Juventus 115.000

6 – Manchester City 112.000

7 – Paris Saint-Germain 102.000

8 – Liverpool 99.000

9 – Arsenal 91.000

10 – Manchester United 90.000

11 – Siviglia 88.000

12 – Borussia Dortmund 85.000

13 – Tottenham 85.000

14 – Chelsea 83.000

15 – Roma 79.000

16 – Napoli 77.000

Sale anche l’Italia che in questo momento si trova quinta dietro a Spagna, Inghilterra e Germania.

Sorteggio Europa League

Alle 13 ci sarà il sorteggio degli ottavi di Europa League e vedrà due italiane coinvolte: Inter e Roma. Non ci saranno limitazioni, dunque sarà possibile un derby made in Italy.

GATTUSO RESTA A NAPOLI?

Gennaro Gattuso sta scalando le gerarchie, sia nelle simpatie di De Laurentiis che nel cuore dei tifosi azzurri. La grande prestazione contro il Barcellona dimostra una netta crescita della squadra. Il patron del club partenopeo è soddisfatto del tecnico per due motivi specifici. Di seguito l’analisi in merito alla sempre più possibile permanenza di Ringhio. (clicca qui per leggere tutto)

