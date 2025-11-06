giovedì, 6 Novembre , 25

Scoperto a Vienna arsenale legato ad Hamas per possibile attacco in Europa

(Adnkronos) - Le autorità austriache hanno scoperto a...

Clash Royale in tilt? I problemi e le segnalazioni oggi 6 novembre

(Adnkronos) - Clash Royale in tilt. Il celebre...

Ferrari, Leclerc: “Voglio una vittoria e il secondo posto nel Costruttori”

(Adnkronos) - "Da qui a fine stagione meglio...

“Bellezza in movimento”, svelata a Verona la cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026

(Adnkronos) - “ Beauty in Action ”. Tradotto, "bellezza in...
ranucci,-floridia:-“fazzolari-valuta-azioni-legali?-inopportuno”
Ranucci, Floridia: “Fazzolari valuta azioni legali? Inopportuno”

Ranucci, Floridia: “Fazzolari valuta azioni legali? Inopportuno”

Video NewsRanucci, Floridia: "Fazzolari valuta azioni legali? Inopportuno"
Redazione-web
Di Redazione-web

“Dopo attentato cui il conduttore di Report è per fortuna scampato”

Roma, 6 nov. (askanews) – L’accusa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, rivolta al sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, di aver “ispirato” l’attivazione dei servizi segreti per spiarlo “è legata all’indagine sul padre” della premier Giorgia Meloni con il quale “lei non ha rapporti da quando aveva 14 anni e questo è stato precisato più volte”. La vicenda è quindi “assolutamente slegata dall’attentato a Ranucci”. Lo afferma la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, dopo l’audizione di ieri sera a Corsini e Ranucci.Per Floridia, nell’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, “Fazzolari sembra voler unire le due cose” ma, afferma, “non mi è sembrato di sentire questo in audizione e nessuno mai ha legato l’attentato a Fazzolari. In ogni modo io dico solo una cosa: dopo un attentato cui Ranucci è scampato per fortuna, noi abbiamo ancora querele” o azioni legali “da parte di membri del governo? Io lo vedo veramente inopportuno”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.