lunedì, 13 Luglio , 26

Milan, inizia il raduno e… Cardinale arriva in elicottero come Berlusconi

(Adnkronos) - Il Milan inizia la stagione 2026/27...

Omicidio 19enne a Crema, trovato un coltello nell’Adda

(Adnkronos) - I carabinieri, con il supporto dei...

Caso Adinolfi, il giornalista: “Non sono un lestofante né un truffatore”

(Adnkronos) - “Sono un giocatore, non un truffatore...

Sinner, Vagnozzi avverte: “Può ancora migliorare, ma non stressatelo…”

(Adnkronos) - Jannik Sinner può ancora migliorare, ma...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORanucci, Giletti: "Oltre Lavitola, un personaggio noto avrebbe avuto ruolo importante"
ranucci,-giletti:-“oltre-lavitola,-un-personaggio-noto-avrebbe-avuto-ruolo-importante”
Ranucci, Giletti: “Oltre Lavitola, un personaggio noto avrebbe avuto ruolo importante”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ranucci, Giletti: “Oltre Lavitola, un personaggio noto avrebbe avuto ruolo importante”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “Voglio tornare a parlare del caso di Sigfrido Ranucci perché ho una novità. Oltre al coinvolgimento di Valter Lavitola, avrebbe recitato un ruolo importante in questa vicenda un altro personaggio, personaggio conosciuto, frequentatore del ristorante ‘Cefalù’, di proprietà di Lavitola. Gli inquirenti si stanno domandando se il ruolo che ha recitato questo personaggio è un ruolo consapevole o inconsapevole. Il dato che vi posso dare è che lui è estremamente preoccupato visto tutto quello che sta succedendo”. Così, in un video pubblicato su Instagram, Massimo Giletti, che torna sulla vicenda Ranucci per alcune considerazioni sul caso.  

“Altro elemento – spiega il cronista e conduttore di ‘Lo Stato Delle Cose’- ha a che fare con il nome di Corrado. Chi è Corrado? Perché i criminali che hanno fatto l’attentato fanno continui riferimenti a questo nome? Lo usano come uno pseudonimo per far riferimento a un personaggio nel mondo della televisione? Oppure è il nome vero, Corrado?”, si interroga Giletti in riferimento al nome che compare in una delle intercettazioni riportate negli atti dell’inchiesta sull’attentato contro il conduttore di ‘Report’, la cui identità non è stata ancora accertata dagli inquirenti.  

Poi Giletti analizza le modalità dell’attentato a Ranucci: “Leggendo l’ordinanza della dottoressa Iole Morica lei parla di un detonatore a miccia – dice il giornalista – A miccia vuol dire che sono quelle tipo delle vecchie cave di miniera e quant’altro, a combustione lenta. Perché è importante? Perché è chiaro che chi ha fatto saltare in aria la macchina di Sigfrido e di sua figlia stava controllando la situazione, quindi non voleva certamente fare una strage”. 

Nell’immediatezza “Sigfrido Ranucci dice, volevano ammazzare anche mia figlia, potevano fare una strage. E lo dice perché non sa quale esplosivo fosse stato usato quella notte. Oggi, nel momento in cui sa che è coinvolto Lavitola e si dice sgomento per questo, essendo suo amico fraterno, dice però sono convinto che non volessero fare una strage. Lo dice probabilmente perché sa come è stata innescata la bomba. Però io faccio una quarta riflessione: chi è che quella notte sapeva che Sigfrido Ranucci sarebbe stato proprio nella sua casa di Pomezia? Perché non sempre Sigfrido Ranucci si ferma a dormire in quella casa, spesso è fuori, per lavoro, per altri motivi”, analizza Giletti.  

“Quindi qualcuno ha avvisato questi uomini che arrivavano dalla Campania; quindi, dovevano fare centinaia di chilometri ad andar su e centinaia per ritornare nella loro terra e dovevano arrivare a colpo sicuro. Qualcuno gli ha dato un suggerimento che si è rivelato poi esatto. E allora la domanda è: chi ha tradito chi?”, conclude il conduttore. 

Previous article
Omicidio 19enne a Crema, trovato un coltello nell’Adda
Next article
Milan, inizia il raduno e… Cardinale arriva in elicottero come Berlusconi

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milan, inizia il raduno e… Cardinale arriva in elicottero come Berlusconi

(Adnkronos) - Il Milan inizia la stagione 2026/27 con il raduno di oggi, lunedì 13 luglio, a Milanello. E Gerry Cardinale è arrivato al...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Omicidio 19enne a Crema, trovato un coltello nell’Adda

(Adnkronos) - I carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco, hanno trovato un coltello che potrebbe essere l'arma utilizzata per colpire il 19enne...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caso Adinolfi, il giornalista: “Non sono un lestofante né un truffatore”

(Adnkronos) - “Sono un giocatore, non un truffatore di vecchiette né un lestofante”. Si è difeso così Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sinner, Vagnozzi avverte: “Può ancora migliorare, ma non stressatelo…”

(Adnkronos) - Jannik Sinner può ancora migliorare, ma non stressatelo, parola di Simone Vagnozzi. Il tennista azzurro ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.