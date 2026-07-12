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Ranucci: “Nessuna inchiesta Report condizionata da Lavitola”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ranucci: “Nessuna inchiesta Report condizionata da Lavitola”

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(Adnkronos) – “Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l’esposto di Fratelli d’Italia si basa su presupposti del tutto errati”. Così Sigfrido Ranucci commentando le anticipazioni di stampa sull’esposto che Fratelli d’Italia si accingerebbe a depositare in procura, per chiedere ai magistrati di chiarire il rapporto tra Ranucci e Lavitola e i presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. 

“Contrariamente a quanto è stato scritto sui giornali, la redazione è – sì – stordita ma unitissima e coesa, come sempre è stato in questi 30 anni di storia di ‘Report’. Tutto il resto è puramente sciacallaggio. Io non sono e non voglio essere un puro. Ma ‘Report’ è una trasmissione pura”, ha detto ancora all’Adnkronos Ranucci commentando le ricostruzioni di stampa dopo gli sviluppi sull’indagine in corso sull’attentato ai suoi danni. 

La Rai nel frattempo ha deciso di sospnedere le repliche estive di Report. “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci – si legge in una nota dell’azienda – la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre”. 

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