Pamela Genini, l’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”

(Adnkronos) - "Più di trenta coltellate". E' il...

Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025

(Adnkronos) - Quello che andrà in scena a...

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) - "Faremo finire la guerra". Donald Trump...

Trump e Bocelli, l’incontro alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Donald Trump riceve Andrea Bocelli. Poi,...
Ranucci, Piccolotti (Avs): ora servono atti legislativi

“Spero in una mobilitazione popolare dopo quanto accaduto”

Roma, 17 ott. (askanews) – “Le parole non bastano, servono atti legislativi; solo poche settimana fa abbiamo chiesto di reperire nella nuova legge di delegazione europea la direttiva anti Slapp e di fare anche una legislazione italiana contro le querele temerarie che hanno colpito tante volte Ranucci e la squadra di Report. Il governo continua a dire no e questo ora è sempre più grave e inaccettabile, ma ci sono anche altre misure per i giornalisti precari che vanno prese, perché tanti non possono difendersi e tutelarsi perché sottopagati e precari”.Così Elisabetta Piccolotti (Avs) al presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci in via Teulada a Roma. “Quanto è accaduto scuote, spero ci sia una mobilitazione popolare” ha aggiunto.

