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Ranucci rinuncia alla difesa della Rai: “All’eventuale denuncia del ministro Nordio affronterò il giudizio a mie spese”
Politica

Ranucci rinuncia alla difesa della Rai: “All’eventuale denuncia del ministro Nordio affronterò il giudizio a mie spese”

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ROMA – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sarebbe pronto a promuovere un’azione risarcitoria, in sede civile, contro Sigfrido Ranucci. Al centro della denuncia le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di report al programma “È sempre Cartabianca” su Rete 4 sulla possibile presenza del Guardasigilli nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, in Uruguay. Lo scrive Il Foglio, riportanto quanto appreso da fonti qualificate del ministero della Giustizia.

“Nell’istanza di risarcimento- scrive il quotidiano – si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate, in violazione del Codice deontologico dei giornalisti italiani, che prevede l’obbligo per i giornalisti di verificare l’attendibilità delle informazioni raccolte prima di diffonderle. Le somme eventualmente ottenute all’esito dell’azione risarcitoria saranno devolute in beneficenza”.

RANUCCI: “AFFRONTERÒ IL GIUDIZIO A MIE SPESE”

Sul suo profilo Facebook Ranucci commenta: “Anche se ancora non mi è arrivata la lettera di contestazione, anticipata dall’Ansa, nella quale mi si annuncia la privazione della tutela legale da parte della Rai, sento il dovere di informarvi, che davanti all’eventuale denuncia del Ministro della Giustizia Nordio, rinuncio già da ora ad esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a eventuali rischi. Affronterò il giudizio a mie spese”.

“Ringrazio le decine di studi legali e le centinaia di persone che mi hanno scritto sui miei profili e via mail, per offrire la loro collaborazione gratuitamente, o di contribuire alle spese- prosegue-. E diffido chi sta avviando raccolte fondi a mio nome. Non ho bisogno di aiuti economici, solo di poter ancora contare sulla vostra passione”.

Il conduttore, poi, conclude: “Oggi è giornata mondiale della libertà di stampa, sento ancora il bisogno di sottolineare che non ha prezzo, ma che è un valore inalienabile dell’ umanità. L’appuntamento stasera al Teatro Petruzzelli, e soprattutto con Report in onda alle 20.30 su Rai3 e RaiPlay”.

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