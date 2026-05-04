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Ranucci si scusa con Nordio a Report: “Eccesso mio, ma stavamo verificando la notizia”
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Ranucci si scusa con Nordio a Report: “Eccesso mio, ma stavamo verificando la notizia”

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(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci torna sul caso che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa direttamente durante la puntata di Report di domenica 3 maggio. Il giornalista chiarisce la sua posizione dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni rilasciate a ‘È sempre Cartabianca’ sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti, ribadendo di non aver diffuso una notizia falsa ma di aver parlato di un’informazione ancora in fase di verifica. 

Nel corso della trasmissione, Ranucci ha spiegato: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stavamo verificando una notizia”. Una distinzione che rivendica con forza, pur ammettendo di aver commesso un errore nei toni. “Sono caduto in un eccesso, cospargo il capo di cenere”, aggiunge, riconoscendo l’impatto mediatico delle sue parole. 

Ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci, invitato per presentare il suo libro, ha anticipato alcune rivelazioni legate al ministro della Giustizia. “Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro Carlo Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay”, ha affermato il giornalista riferendosi a una delle proprietà in Sudamerica di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. 

Un passaggio che ha scatenato la reazione del ministro, il quale ha deciso di intraprendere azioni legali. 

Ranucci ha annunciato che affronterà personalmente l’eventuale procedimento, rinunciando alla tutela legale della Rai: “Non voglio esporre l’azienda, che gestisce soldi pubblici, a rischi. Mi difenderò a mie spese”. 

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