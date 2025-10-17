venerdì, 17 Ottobre , 25

Pamela Genini, l’autopsia: “Uccisa con più di 30 coltellate”

(Adnkronos) - "Più di trenta coltellate". E' il...

Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025

(Adnkronos) - Quello che andrà in scena a...

Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: “Riusciremo a far finire la guerra”

(Adnkronos) - "Faremo finire la guerra". Donald Trump...

Trump e Bocelli, l’incontro alla Casa Bianca

(Adnkronos) - Donald Trump riceve Andrea Bocelli. Poi,...
ranucci,-tanti-al-presidio-di-solidarieta-sotto-la-rai-a-via-teulada
Ranucci, tanti al presidio di solidarietà sotto la Rai a via Teulada

Redazione-web
Di Redazione-web

Giornalisti, esponenti dell’opposizione, Anpi, Anm, studenti

Roma, 17 ott. (askanews) – “Liberi di essere informati”, “Il silenzio è Mafia”, alcuni dei cartelli apparsi al presidio a via Teulada a Roma, davanti alla sede Rai, convocato da FNSI, Usigrai e Associazione stampa Romana come segno di solidarietà a Sigrido Ranucci.Decine di persone hanno risposto all’appello dei sindacati dei giornalisti dopo l’attentato di ieri sera ai danni del conduttore di Report. Presenti anche esponenti dell’opposizione: il leader di M5s Giuseppe Conte coi capigruppo pentastellati Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi, il deputato Pd Gianni Cuperlo, Marta Bonafoni e l’europarlamentare Pd Nicola Zingaretti, la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti. Numerosi anche i giornalisti Rai, tra loro volti noti come Alberto Matano, Serena Bortone, Marco Damilano e Alessandro Antinelli. Presenti anche rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti.A Teulada anche Anpi, gli studenti, la rete No bavaglio, i rappresentanti dell’Anm, perché, hanno detto, “libera stampa e libera magistratura sono due architravi dello stato di diritto”. Ad aprire gli interventi Daniele Macheda (usigrai) che ha chiesto al “Parlamento di dare un taglio alle querele bavaglio che minacciano giornalisti e giornaliste”. Il cdr Approfondimenti ha sottolineato l’importanza di “ripristinare le 4 puntate di Report tagliate qualche mese fa”.

