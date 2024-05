rapina-in-banca-a-napoli,-clienti-e-dipendenti-sequestrati-40-minuti

Arrestata una coppia grazie alle immagini di video-sorveglianza

Roma, 4 mag. (askanews) – A Napoli, nel quartiere Chiaiano, rapina in banca alla Bonnie and Clyde. L’uomo, con pistola spianata e coltello, ha sequestrato dipendenti e clienti per circa 40 minuti, si è fatto svuotare il bancomat riuscendo a prendere poco più di dodicimila euro, poi è fuggito con la compagna complice, rimasta fuori a fare da “palo”.I dipendenti hanno poi chiamato il 112 e i carabinieri dalle immagini di video-sorveglianza hanno riconosciuto Giuseppe Merolla, 38enne di Scampia, ai domiciliari, e la compagna Giuseppina Aceto. Poco dopo nella loro casa hanno trovato cappellino e passamontagna utilizzati durante la rapina, una revolver a salve con 25 cartucce e 1520 euro in contante. I due sono in carcere, in attesa di giudizio con le accuse di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona.