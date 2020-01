La vicenda.

Tenta di rapinare un venditore ambulante, denunciato un minorenne a Napoli. L’uomo e’ stato soccorso dai vigili della polizia locale partenopea in via Santa Lucia, dove si sono verificati i fatti. Sarebbe stato aggredito e rapinato da un giovane che, alla vista degli agenti, avrebbe tentato una fuga precipitosa. Che pero’ non gli sarebbe riuscita in quanto il ragazzo e’ stato bloccato dai vigili. Dopo la denuncia, il minorenne e’ stato affidato a una zia.

L’articolo Rapina un ambulante a Santa Lucia, denunciato minore proviene da Stylo24 – Giornale d’inchiesta.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rapina un ambulante a Santa Lucia, denunciato minore proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento