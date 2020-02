La vicenda.

Una ragazza di 19 anni ha fatto arrestare l’uomo che le aveva rapinato lo “smartphone” grazie alla precisa descrizione fornita ai Carabinieri. La ragazza, sotto la minaccia di una pistola, poi risultata essere un’arma giocattolo, era stata avvicinata in via Vesuvio, a Torre Annunziata da un 45 enne, Francesco Cipoletta, gia’ denunciato in passato.

La donna ha chiesto aiuto ai carabinieri, che hanno ascoltato la descrizione dl rapinatore, intuendo che potesse trattarsi del quarantacinquenne. Successivamente, si sono recati a casa di Cipolletta e, nei pressi della sua abitazione lo hanno bloccato per perquisirlo. Il 45enne aveva ancora addosso la refurtiva.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rapina una 19enne nel Napoletano, lei lo descrive ai carabinieri e lo fa arrestare proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento