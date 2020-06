Due colpi distinti nel giro di un paio di ore, martedì sera, in via Bazzini, il primo, e in via Casati, il secondo. Rubati un Rolex da 25 mila euro e un Audemars Piguet da 41 mila euro

L’articolo Rapinati due orologi da 66mila euro: in azione, forse, un‘unica banda proviene da Notiziedi.

