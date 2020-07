Rapporti tesi tra Chiesa e la Fiorentina, la Juve ci ripensa: 4 possibili contropartite per convincere la Viola

Rapporti di nuovo tesi tra Federico Chiesa e la Fiorentina. Il gesto del giocatore dopo il pareggio in extremis con il Verona di pochi giorni fa (dito sulla bocca a zittire qualcuno) non è affatto piaciuto alla società e ai tifosi con i rapporti tra le parti che, come detto, sono tornati tesi. Non è ancora chiaro a chi fosse rivolta l’esultanza polemica del giocatore ma sta di fatto che è bastata per alimentare le già tante voci di mercato sul suo conto che vorrebbero Chiesa lontano da Firenze… continua a leggere sul sito di riferimento