rapporto-annuale-agea:-in-2024-8-mld-a-sistema-agricolo-italiano

Roma, 18 giu. (askanews) – Oltre 8 miliardi di euro erogati complessivamente ad agricoltori, allevatori, enti locali e soggetti collettivi, 76,7 milioni per i giovani agricoltori e 111 milioni per il sostegno alimentare alle fasce sociali più vulnerabili. Sono i risultati raggiunti nel 2024 da Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, contenuti nel Primo Rapporto annuale presentato oggi a Roma a Palazzo Wedekind dal direttore Fabio Vitale, alla presenza del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida.

Nel 2024 la quantificazione dell’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da tutti gli Organismi Pagatori (OP) è stata pari a 8.041.669.354,35 euro. Un importo articolato in 7.829.648.339 euro destinati ai regimi di sostegno nell’ambito della Politica agricola comune (PAC), che comprende le erogazioni effettuate nell’ambito della Programmazione 2023/27, i pagamenti FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) afferenti i regimi precedenti e la Programmazione FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) 2014/22; 100.121.014 euro relativi ad aiuti di origine nazionale e 111.900.000 euro destinati a interventi di sostegno agli indigenti.

Di questi 8 miliardi, il 53% (pari a 4,2 miliardi), è transitato da Agea, a testimonianza del suo ruolo centrale nella gestione degli aiuti della PAC, anche per conto di regioni prive di un OP autonomo.

Il 2024 ha visto Agea gestire 401.558 domande unificate, con una media di 1.399 per dipendente e Agecontrol, società in house, effettuare oltre 104.000 controlli, confermando un’efficienza di sistema elevata anche a fronte di un’importante trasformazione organizzativa, in linea con gli obiettivi del PNRR e della nuova PAC. Un passaggio storico per l’Agenzia è stato internalizzare la società SIN S.p.A. e riuscire nella migrazione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) al Polo Strategico Nazionale (PSN): l’avvio di una nuova fase tecnologica e culturale.

L’evento ha ospitato anche gli interventi del consigliere per le politiche di bilancio del presidente del Consiglio, Renato Loiero; del presidente della IX commissione permanente industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica Luca De Carlo e il Consigliere di amministrazione INPS Antonio Di Matteo.