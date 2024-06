Rapporto pari opportunità: nuove modalità operative

La scadenza per la trasmissione del report è fissata per il 15 luglio 2024

In vista della scadenza per la trasmissione del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, fissata per il prossimo 15 luglio, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, dovranno rispettare le nuove modalità operative definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia.

“Il Ministero ha sviluppato un nuovo applicativo per semplificare la compilazione e la trasmissione del rapporto – afferma Maria Vittoria Tonelli, consigliera d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – disponibile sul portale Servizi Lavoro del Ministero e segue questi passaggi: compilazione semplificata, salvataggio, trasmissione telematica, scaricamento di ricevuta e rapporto”.

Una copia del rapporto e della ricevuta deve essere trasmessa telematicamente anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

“Le aziende dovranno assicurarsi di trasmettere il rapporto entro la scadenza stabilita. È inoltre essenziale – conclude Tonelli – che i dati siano accurati e riflettano la situazione del personale al 31 dicembre 2023”.

