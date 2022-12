Rapporto statistico Veneto, Zaia: positiva crescita economia

“Per il 2022 sarà del 4,2% in termini di Pil”

Venezia, 19 dic. (askanews) – E’ stato presentato nell’aula magna “Silvio Trentin” dell’Università Ca’ Foscari di Venezia il Rapporto statistico 2022 “Il Veneto si racconta. Il Veneto si confronta”, giunto alla sua diciannovesima edizione, con la presenza delle istituzioni regionali e del mondo accademico, in rappresentanza delle Università Ca’ Foscari e degli Studi di Padova.

“Per il 2022 le cifre ci dicono che ci sarà una crescita del 4,2% in termini di Pil (aggiornamento Prometeia a dicembre 2022), un dato ancora superiore rispetto alla stima del 3,8% diffusa qualche giorno fa dall’autorevole CGIA; l’export regge bene toccando, nei primi nove mesi di quest’anno, un +17,5% rispetto allo stesso periodo del 2021 assieme all’industria turistica che, dopo due anni segnati da restrizioni negli spostamenti, raggiunge, nell’estate, quasi i valori del 2019, l’anno dei record – commenta il Presidente Zaia -. Di fatto il Rapporto Statistico non fa che confermare le performance di crescita dei pilastri dell’economia veneta, con dati significativi che danno risposte importanti al mondo delle istituzioni, delle imprese e delle categorie economico-sociali, oltre a fornire una fotografia chiara e attuale del Veneto. Qui si vede la resilienza della gente veneta, che sa tirar fuori il meglio di sé specialmente nei momenti di difficolta, trasformando le criticità in nuovi obiettivi da raggiungere”.

“Il 2022 è un momento storico fondamentale perché è l’anno in cui siamo usciti dalla situazione di pandemia, entrando in una fase di nuove prospettive – prosegue il Governatore -. Al tempo stesso ci siamo imbattuti nell’inflazione e nella questione energetica, che ci indicano che abbiamo un percorso da fare. Partiamo da situazioni che hanno destabilizzato l’economia, che richiedono di rafforzare i fondamentali, per affrontare il futuro. Partiamo comunque da un anno positivo, con nuovi e più alti obiettivi per un 2023 dove non mancheranno alcuni fattori di difficoltà”.

