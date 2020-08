Raptors e Celtics avanti tutta, Jazz e Clippers sul 2-1

Boston e Toronto sul 3-0, Utah e Clippers in vantaggio. Questi i verdetti dopo le quattro gare-3 valide per i playoff Nba, disputate tra ieri sera e questa notte a Orlando. Ad aprire il programma il successo dei Raptors che regolano ancora una volta Brooklyn (117-92) portandosi sul 3-0 e facendo un passo forse decisivo verso le semifinali dell’Eastern Conference. Sugli scudi Pascal Siakam con 26 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, bene anche Fred VanVleet (22) e Serge Ibaka (20). Stessa situazione per i Celtics che calano il tris ai danni dei Sixers battuti 102-94 e adesso vicini a un’eliminazione più che mai dietro l’angolo.

