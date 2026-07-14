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Raro scheletro di T-Rex venduto all’asta per 43 milioni di dollari
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Raro scheletro di T-Rex venduto all’asta per 43 milioni di dollari

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“Gus”, con una lunghezza di 11,6 metri, è completo al 61%

New York, 14 lug. (askanews) – Aggiundicato per l’incredibile cifra di 43 milioni di dollari. “Gus” è uno degli scheletri di Tyrannosaurus rex più completi al mondo, ed è stato venduto all’asta da Sotheby’s a New York. Il gigantesco fossile era stato scoperto in un ranch di bestiame nel Sud Dakota nel 2021.”È una scoperta incredibile. Il team ha lavorato duramente. Ci sono voluti tre anni per lo scavo e circa tre anni per l’assemblaggio.” ha spiegato Cassandra Hatton, vicepresidente e responsabile mondiale del settore scientifico e di storia naturale di Sotheby’s ricordando poi che gli Stati Uniti sono l’unico Paese al mondo in cui fossili come questo sono considerati proprietà privata.Per i paleontologi il fatto che lo scheletro di T-Rex sia finito nelle mani di un privato, da una offerta arrivata al telefono che include anche i diritti di copyright e riproduzione dell’esemplare, è una perdita per la scienza.”Gus”, con una lunghezza di 11,6 metri e lo scheletro che è completo a oltre il 61%, è vissuto durante il periodo Maastrichtiano, circa 72-66 milioni di anni fa, caratterizzato da un clima caldo, alti livelli del mare e vaste pianure costiere soggette a inondazioni.

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