rashford-e-il-volo-‘in-ritardo’-verso-barcellona:-tutta-colpa…-degli-oasis

(Adnkronos) –

Marcus Rashford si prepara a diventare un nuovo giocatore del Barcellona, nonostante un ritardo imprevisto dovuto agli Oasis. L’attaccante inglese, nell’ultima stagione all’Aston Villa, si trasferisce in Spagna in prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni dal Manchester United. Rashford ha sostenuto oggi, lunedì 21 luglio, le visite mediche con il club blaugrana e ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale per iniziare la sua nuova avventura in Liga.

Qualche momento di panico però, nonostante la trattativa non sia mai stata in discussione, Rashoford l’ha vissuto nella serata di ieri, al momento di volare a Barcellona da Manchester. L’attaccante ha dovuto infatti fare i conti con l’imprevista chiusura di tutti i terminal privati dell’aeroporto di Manchester, e il motivo è da ricollegarsi agli Oasis. Dopo i concerti che hanno animato il Regno Unito e riunito centinaia di migliaia di fan, accorsi da ogni parte d’Europa per la reunion della storica band inglese, Liam e Noah Gallagher, tifosissimi del Manchester City, hanno ‘bloccato’ l’aeroporto per concedersi qualche giorno di vacanza.

Il blocco inaspettato dell’aeroporto ha costretto Rashford a cercare una soluzione alternativa, e allora Marcus ha guidato fino alle East Midlands, a circa due ore da Manchester, e da lì si è imbarcato verso Barcellona, arrivando poi in tarda serata. Una ‘disavventura’ che, in ogni caso, non ha condizionato il suo arrivo al Barcellona.