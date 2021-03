Rastelli: “Ieri il Napoli ha convinto, recupero di Mertens importante. Sassuolo riposato, può incidere”

L’allenatore Massimo Rastelli ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Rastelli

“Il Napoli ha fatto una partita convincente contro il Benevento. Questo momento permette di recuperare calciatori e serenità in vista del finale di stagione. Ha pesato il recupero di Mertens, abile a giocare tra le linee e sotto porta, oltre ad essere uno dei pochi, insieme ad Insigne, ad avere personalità. Si fa sentire con i compagni. Il Sassuolo arriverà allo scontro di mercoledì riposato, questo può incidere soprattutto in un momento come questo dove poter preparare una partita a settimana incide molto”.

