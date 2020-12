Rastelli: “Inter-Napoli sfida tra due squadre che possono vincere. Pronostico difficile”

L’allenatore Massimo Rastelli ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Marte su alcuni temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano.

Le parole di Rastelli

“Risultato? Difficile. Il Napoli è una squadra tosta, sempre sul pezzo mentalmente, quindi può fare bene. Dall’altra parte l’Inter non ha ancora trovato la sua vera identità, ha fatto più fatica rispetto all’organico a disposizione. La stagione è anomala: giocare ogni tre giorni e con problemi di organico, oltre che senza pubblico, non è semplice, anche a livello di motivazioni. Il Napoli sta cercando di trovare continuità. Mertens e Lukaku saranno determinanti? Il primo è decisivo comunque sempre, credo nessuno se lo aspettasse anni fa. Lukaku è un punto fermo dell’Inter: quando non gira o non segna la squadra si inceppa un po’. Si vedranno due squadre che possono vincere”.

